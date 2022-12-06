تعليم ظهران الجنوب يشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

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شاركت إدارة تعليم ظهران الجنوب أمس, في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م.

وأوضح مدير التعليم طارق الوادعي أن الفعاليات والبرامج المتعددة التي نفذتها الإدارة التعليمية هدفها غرس مبدأ التطوع وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية في نفوس الناشئة وتحقيق مستهدفات العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة عدد المتطوعين من منسوبي المجتمع التعليمي والاستغلال الجيد للطاقات الفردية في تطوير وتنمية المجتمع ونشر ثقافة التعاون وتحسين العلاقات والروابط الاجتماعية بما يخدم المجتمع ويبني فيهم حب العطاء والتطوع.