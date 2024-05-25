تعليم عسير ومنشآت تطلقان سوق رواد الأعمال بمشاركة 30 طالبا وطالبة

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اختتمت مساء اليوم ، أعمال سوق روّاد الأعمال ضمن برنامج “رائد أعمال المستقبل”، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وإدارتي التعليم بمحافظتي النماص ورجال ألمع، بالتعاون مع “منشآت”، بحضور المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، وذلك في مجمع الراشد مول بأبها.

‏وأوضح “عقالا” أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات التي يحتاجها رائد الأعمال في مسيرته الريادية ضمن ثلاث مسارات يأتي سوق رواد الأعمال أحدها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات الريادية اللازمة لبناء وتطوير مشاريع ابتكارية، بالإضافة إلى تطویر وتنمیة العقلیة الریادیة لديهم؛ لخلق جیل ناشئ مبتكر یحتضن رواد أعمال المستقبل، والممارسة التطبيقية من خلال سوق رواد الأعمال الناشئين، مشيراً إلى أنه يستهدف طلاب التعليم العام بجميع مراحلهم.

يذكر أن سوق روّاد الأعمال هو معرض تفاعلي يقام في عدة مدن حول المملكة، ويحتضن كل معرض ثلاثين ركن حيث يقوم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع بعرض منتجاتهم وخدماتهم وبيعها لزوار السوق بهدف ممارسة مهارات البيع والتفاوض وتطويرها على أرض الواقع.