“تعليم عسير” يحتفي باليوم الدولي للتعليم

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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير باليوم الدولي السادس للتعليم تحت شعار “التعليم من أجل السلام الدائم”.

وأوضحت الإدارة أن فعاليات البرنامج تتضمن تنفيذ العديد من المناشط في مدارس المنطقة، للتعريف باليوم الدولي للتعليم، وإبراز أهمية التعليم ودوره في بناء ثقافة السلام، وترسيخ قيم الأمان والعدالة والتسامح في المجتمعات.

وبينت أن فعاليات البرنامج تهدف إلى التأكيد على مكانة التعليم ودوره في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية والسلام في العالم، من خلال تزويد المتعلمين بالمعارف الضرورية، والقيم والمهارات والسلوكيات الصحيحة الداعية للسلام، واستعراض مراحل تطور قطاع التعليم في المملكة ونهضته، والنقلة النوعية التي شهدها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.