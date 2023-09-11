تعليم عسير يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد “إبداع 2024”

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دعت الإدارة العامة للتعليم بعسير، طلابها وطالباتها من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024” من خلال التسجيل في المسابقة العلمية التنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي 1445هـ، عبر الرابط التالي: https://www.mawhiba.org.

ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مسابقة علمية سنوية قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريع إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.