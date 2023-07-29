تعليم عسير يطلق برامج التدريب الصيفي

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تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في المدة من الثاني عشر من شهر محرم الحالي وحتى الأول من شهر صفر المقبل، حزمة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، والمنفذة في عدد من مراكز التدريب بكافة قطاعات المنطقة، وذلك بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث “بنين وبنات”.

وتهدف الفعاليات الصيفية إلى تقديم برامج تطويرية ونوعية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق واحتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمارا لفترة الإجازة الصيفية، وتبلغ برامج المعلمين 32 برنامجا، ويستفيد منها نحو 2400 متدرب، فيما بلغت برامج المعلمات 43 برنامجا، ويستفيد منها نحو 3600 متدربة.

يذكر أن من أبرز البرامج المقدمة : بناء المبادرات، وقيادة التغيير المؤسسي، والأدوات التعليمية الرقمية ودمج التعليم، وأخلاقيات المهنة، والوعي بالقيم ودور المنهج في إكسابها، واستراتيجية إدارة المواهب، والتعليم المدمج، والكفايات التقنية في ضوء عمليات إدارة المعرفة، ونظم المسارات الثانوية، والقيادة المؤثرة، و” ENGLISH LANGUAGE FOR Intermediate LEARRNERS “، والاستثمار الأمثل لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وفن إدارة الضغوط، والتدريس وفق أنماط التعلم، مخاطر الألعاب الإلكترونية، ونظريات التعلم، بالإضافة إلى إرشاد ودعم أسر ذوي الإعاقة، ومناهج علوم القرآن، وبيئات التعلم التفاعلية والداعمة للتعليم.