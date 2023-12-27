“تعليم عسير” يطلق برنامج STEM الإثرائي للطلبة الموهوبين

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، برنامج STEM الإثرائي, بمركز عسير العلمي مستهدفاً، طلبة جميع المراحل الدراسية والطفولة المبكرة، في وحدات “الروبوت والحاسب الآلي والطابعة ثلاثية الأبعاد والفيزياء والإلكترونيات وعلوم البيئة والحياة والكيمياء وتقنية النانو”، ويستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الإدارة، أن البرنامج يهدف إلى تقديم العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة، بطرق علمية مشوقة، وباتباع طرق التعلم بالترفيه والبحث من خلال منهجية STEM ،القائمة على أسلوب حل المشكلات، بهدف إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات العصر والإسهام في التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير المهارات التطبيقية لدى الطلبة الموهوبين وتوظيف المعارف المختلفة في تنفيذ المشاريع العلمية، وتنمية مهارات التصميم الهندسي من خلال تنفيذ المشاريع العلمية المختلفة وتنمية مهارات التواصل لدى الطلبة الموهوبين، إضافة إلى تعزيز مهارات العمل الجماعي وتطوير مهارات البحث العلمي وتوفير بيئة تعلم جاذبة.