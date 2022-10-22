تعليم عسير يعتمدُ مواعيدَ الدوام الشتوي

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيدَ الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وأوضحَ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، مؤكداً أهميةَ الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت، ومتابعة للدروس، واستفادة قصوى من المعلمين والحصص، لافتاً الانتباه إلى أن مشاركةَ الأسرةِ المدرسةَ وتكاملَ العلاقةِ بينهما يساعدُ المدرسة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها.