تعليم عسير ينفّذ 1723ساعة تدريبية استفاد منها 6305 متدربين خلال الفصل الدراسي الأول

المناطق_واس

نفّذت إدارة التعليم بعسير ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث خلال الفصل الدراسي الأول، 166 نشاطاً تدريبياً، بواقع 1723 ساعةً تدريبية، استفاد منها 6305 متدربين ومتدربات، كما نظّمت بالتعاون مع الإدارات التعليمية في المحافظات والمكاتب 313 نشاطاً، بواقع 1835 ساعة تدريبية، استهدفت 13780 متدربًا ومتدربة، وفي إطار الشراكة مع الجامعات نفّذت ستة أنشطة تدريبية، بواقع 30 ساعة تدريبية، واستفاد منها 4994 مستفيداً ومستفيدة.

وأوضحت الإدارة أن البرامج التي تم تنفيذها للجنسين اشتملت على التنمية المستدامة والرعاية الصحية وأنظمة جسم الإنسان ومبادئ القانون والذكاء الاصطناعي والمهارات الإدارية ومشروع التخرج وتخطيط الحملات التسويقية والشراكة مع الجامعات وهندسة البرمجيات والتصميم الرقمي والتقنية الرقمية والمعرفة المالية.