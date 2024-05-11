تعليم عسير يُنفّذ فعالية مجتمعية للتعريف بـ (نافس)

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‏نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في قسم الإشراف التربوي بإدارة الأداء التعليمي مساء أمس الجمعة، فعالية مجتمعية؛ للتعريف بأهمية الاختبارات الوطنية “نافس‬⁩”، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع، و 1500 من فئات المجتمعين التعليمي والمحلي، وذلك في مجمع موجان بارك بخميس مشيط.

وأوضح المدير العام للتعليم فهد عقالا، أن المبادرة أتت لدعم الاختبارات الوطنية نافس والتي تنطلق الأسبوع المقبل، لتوعية المجتمع والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ممارسة الطلبة لأسئلة محاكية للاختبارات من أجل نشر ثقافتها والتعريف بها.

‏وجرى خلال الفعالية تعريف بدور شركاء النجاح أولياء الأمور والأُسر في دعم وتشجيع أبنائهم الطلبة؛ لتأدية اختبار (نافس) وتوضيح مهارات المواد المستهدفة من الاختبار، بمشاركة 20 متطوعاً ومتطوعةً من المشرفين والمشرفات التربويين والتربويات، و12 متخصصاً ومتخصصةً من المعلمين والمعلمات، أجابوا على نحو 1000 سؤال حول الاختبارات وطرائق التعامل معها، بحضور أكثر من 1500 من المجتمع المحلي والتعليمي.

كما اشتملت الفعالية على عرض خدمات تطبيق (مستقبلهم) وأهم أهدافه في متابعة رحلة الأبناء التعليمية، واحتوت على أركان تعريفية بالمهارات والمواد المستهدفة وعُرضت عدد من الفيديوهات المصاحبة ومرسم للأطفال.