تعليم عنيزة ينظم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي للطلبة الموهوبين

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نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، “برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2023م ” للطلبة الموهوبين، وذلك بمركز القصيم العلمي في عنيزة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر 15 يوماً، إلى تنمية مهارات الطلاب الموهوبين واكتشاف ميولهم وتوسيع مداركهم وخبراتهم في المجالات العلمية المتعددة، إلى جانب إطلاق قدراتهم نحو الابتكار والإنتاج العلمي وفق بيئة تعليمية جاذبة محفزة على الإبداع.

وأوضح رئيس البرنامج عادل المهنا، أن البرنامج يعد من البرامج الإثرائية النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين، حيث ينفذ للمرة الثانية على مستوى المنطقة، بمشاركة أكثر من 95 طالباً موهوباً من مدن ومحافظات القصيم, لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن على 5 وحدات علمية، إضافة إلى 6 مهارات إثرائية تقدم للطلاب الموهوبين في مسارات علمية متنوعة: كالهندسة والفيزياء وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة للبرنامج من الأنشطة والمحاضرات والندوات والمسابقات والزيارات العلمية.