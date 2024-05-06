تعليم محايل يدعو للمشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

المناطق_عمر آل قايد

دعت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير إلى المشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 2024م، وذلك وفقًا للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني المتوفرة على موقع الجائزة.

وأكد مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد “آل معنتر”, أهمية مبادرة الميدان التربوي في مختلف فئاته للتقدم لمجالات الجائزة التي تشجع على التميز وتعزز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم، كما حث الجهات المعنية على توظيف الجهود والإمكانات لتواكب مستوى الآمال، والطموحات المنعقدة على الميدان التعليمي والتربوي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الجائزة.

من جانبه أوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم محايل علي الراجحي, أن فئات الجائزة هي الطالب المتميز، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وأفضل بحث تربوي علي مستوى الوطن العربي، لافتاً إلى أن المعلم الذي سبق له تحقيق الجائزة في إحدى دوراتها السابقة ينال جائزة المعلم الفائق التميز, في حين تقتصر فئة الطالب المتميز على طلاب المرحلة الثانوية, مبيناً أن آخر موعد لاستقبال ملفات الترشيح الثلاثاء 16-2-1446هــ.