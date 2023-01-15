تعليم مكة المكرمة يطلق خطة البرنامج التدريبي ( واعي )

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث – بنات – اليوم خطة البرنامج التدريبي (واعي) لتنمية مهارات التوعية لدى المعلمات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الوقاية والتوعية والمهارات الذاتية لحماية الطلبة من تعاطي المخدرات ورفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات على الطلاب، والحرص على تنمية آليات الحماية الاستباقية لحماية الطلاب من الوقوع في المخدرات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي تماشياً مع سعي وزارة التعليم لتوفير تدريب نوعي للفئات الأكثر ارتباطًا بالفئة المستهدفة من خلال تقديم دورات تدريبية في مجال تنمية مهارات الوقاية للحماية من خطورة وأضرار المخدرات لدى المعلمين مما يسهم في توفير نوع من الحماية الاستباقية للفئة المستهدفة وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم.

يذكر أن الخطة بواقع 10 برامج تدريبية 3 منها عن بعد وعبر قاعات افتراضية (ZOOM) فيما تأتي 7 منها حضوريا في قاعات تدريبية مجهزة بكافة الأدوات التدريبية المتطورة والمناسبة للبرنامج التدريبي خلال 20 يوماً تدريبياً في الفترة من اليوم إلى الأربعاء القادم.