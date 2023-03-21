تعليم مكة المكرمة يفتتح معرض اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع

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افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم, المعرض المصاحب لفعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع ٢٠٢٣، بحضور عدد من قيادات تعليم مكة المكرمة.

وأوضح الزائدي أن اليوم الخليجي للموهبة والإبداع يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية لكافة المواهب، واكتشاف القدرات، وتشجيع المبدعين على الابتكار، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، حيثُ يتم الاحتفال بهم بشكل دوري باليوم الثالث من شهر مارس من كل عام ويمثل أكبر ظاهرة للموهوبين تحت إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك باليوم الخليجي للموهبة والإبداع، ويتم في هذا اليوم إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال الموهبة والاستثمار, مقدماً شكره للمدارس والمكاتب وإدارة الموهوبين والموهوبات على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف اليوم الخليجي للموهبة.

وصاحب المعرض برامج وفعاليات متنوعة تسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع وفق منهجية علمية مخطط لها تتناسب مع الفئات المستهدفة.

يذكر أن التفعيل سيتضمن ورش عمل منوعة ، ومعارض توعوية ، واستعراض تجارب الطلاب والمعلمين ، وتقديم ندوات ومحاضرات ، ومواد إعلامية متنوعة بالإضافة إلى تخصيص أول خمس دقائق من الحصة الأولى في المدرسة لإبراز دور وزارة التعليم في رعاية الموهوبين.