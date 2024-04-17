“تعليم مكة المكرمة” ينفذ المقابلات لـ 182 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية لعام 1446هـ

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نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي ١٤٤٦هـ، البالغ عددهم 182 مرشحاً ومرشحة، من خلال عدد من اللجان التي شُكلت لتيسير العمل.

وطالبت الإدارة العامة للتعليم المرشحين والمرشحات بإحضار أصول الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وكذلك شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية مع ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، بالإضافة إلى الرخصة المهنية.

وأوضحت أن المقابلات ستستمر حتى يوم الأحد القادم، وتجرى عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة المعارض (مبنى التعليم سابقًا)بالنسبة للبنات، والمبنى الرئيس لإدارة التعليم (العزيزية) بالنسبة للبنين .