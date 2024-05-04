تعليم مكة يشارك في بطولة (First2024) للروبوت

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تشارك الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة في بطولة (First2024) للروبوت والمقامة في مدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الحالي والمؤهلة للنهائيات العالمية في دولة النرويج بفريق ( The cookies ) من بكة الثانوية وفريق ( مصابيح المجد ) الأهلية.

وتلقى التصفيات دعماً كبيراً من وزارتي الرياضة والتعليم، وعدد من الجهات الأخرى سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية، يذكر أن مسابقة فيرست ليغو هي مسابقة دولية تقام بشكل سنوي بتنظيم من منظمة اتحاد الفيرست ليغو الدولي، حيث يُطرح تحدٍّ من خلال موضوع جديد ليقوم الطلاب وتقوم المنظمة بوضع موضوع المسابقة عن طريق البحث عن الموضوعات المثارة في جهات الأبحاث العالمية.