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تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

21 مايو 2024 - 10:04 صباحًا

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اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ .

 

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وأوضحت إدارة التعليم أن عدد المتقدمون لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 6531 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 3358 معلماً ومعلمة بنسبة بلغت 51.42% .

 

 

يُذكر أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً عبر نظام نور لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

21 مايو 2024 - 10:04 صباحًا
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