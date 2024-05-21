تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

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اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ .

وأوضحت إدارة التعليم أن عدد المتقدمون لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 6531 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 3358 معلماً ومعلمة بنسبة بلغت 51.42% .

يُذكر أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً عبر نظام نور لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.