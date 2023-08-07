“تعليم مكة” يعيد التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم لرفع الكفاءة وتوحيد الإجراءات

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لها، وذلك في إطار التطوير الذي تنتهجه وزارة التعليم لمنظومتها التعليمية بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، حيث بلغ عدد مكاتب تعليم مكة 8 مكاتب تعليمية وهي: (مكتب التعليم بالتنعيم – مكتب التعليم بالعوالي – مكتب التعليم بالشرائع – مكتب التعليم بالشوقية – مكتب التعليم بالمعابدة – مكتب التعليم بمحافظة الجموم – مكتب التعليم بمحافظة بحرة – مكتب التعليم بمحافظة الكامل ).

ويهدف إعادة التوزيع الجغرافي للاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمادية (المباني والتجهيزات المدرسية)، ولرفع الكفاءة التشغيلية، وسهولة توزيع المجموعات القائمة على مشاريع التشغيل والصيانة لمكاتب التعليم، إلى جانب تحديث مسميات مكاتب التعليم بما يتناسب مع النطاق الجغرافي وحدود البلديات، وحدود تقديم الخدمة التعليمية، علاوة على التوزيع العادل لشرائح النقل الداخلي وفق النطاقات الجغرافية المحدثة لمكاتب التعليم بما يلبي رغبات النقل بشكل أشمل، فضلاً عن الموازنة في أعداد المدارس للبنين والبنات ومكاتب التعليم وفق معيار عددي يضمن جودة الخدمة التعليمية.

وتسهم عملية التوزيع الجغرافي في تحقيق تكافؤ الخدمة التعليمية بين قطاعي البنين والبنات، وتركيز الدعم الإشرافي المقدم للمدارس واستثمار الكوادر البشرية في مكاتب التعليم، وأيضاً رفع الكفاءة التنظيمية وتوحيد الإجراءات وتقليص عمليات خرائط تدفقها، وتوحيد المرجعية الإدارية والتعليمية لمكاتب التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص القيادية لقطاعي البنين والبنات في مكاتب التعليم.