“تعليم مكة” ينفِّذ برنامجًا تدريبيًا على استخدام تقنية ( QR ) الرقمية المتطورة لخدمة الحجاج

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نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في قسم النشاط الكشفي أمس، البرنامج التدريبي للرحلة الخلوية الكشفية، باستخدام وتطبيق نظام التقنية الرقمية وقراءة “الباركود” (QR) عبر الأجهزة الذكية المحمولة الشخصية، وتستمر 10 أيام بمشاركة 32 متدربًا ضمن 4 طلائع كشفية.

ويهدف استخدام التطبيق الذكي في حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أعمال الإرشاد والاستدلال الأرضي وتخطيط الاتجاهات للمسارات في المشاعر المقدسة.

وأوضح القائد الكشفي للبرنامج التدريبي عبدالله بن رزق الله الحارثي، أن تخطيط وتنفيذ الرحلات الخلوية باستخدام التقنية الرقمية “الباركود” ومسح الرمز QR عبر الأجهزة الذكية الشخصية المحمولة يسهم في المحافظة على سلامة البيئة في المشاعر المقدسة، وتجنب التشوه البصري للوحات الإرشادية من خلال رسم الخرائط الكشفية، والتقديرات والاتجاهات والرسائل الكشفية المشفرة المتبعة في الملاحة الكشفية.