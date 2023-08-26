تعليم مكة يوحّد إجراءات العمل ويعلن التوسع في مرحلتي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بالجموم

المناطق_واس

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي اليوم، يرافقه مدير المشاريع والصيانة نواف الربيعي ومدير مكتب التعليم بالجموم عبدالمحي السلمي، عددًا من المباني المدرسية في محافظة الجموم، بهدف الاستثمار الأمثل للمباني وتحقيق كفاءة الإنفاق .

ونتج عن الزيارة توحيد إجراءات العمل في مكتب التعليم بالمحافظة (بنين -بنات ) في مبنى واحد وتهيئة المبنى ( المخلى حاليا ) الذي خصص للمكتب بشكل مناسب وجاذب يحقق بيئة عمل مهنية للمشرفين التربويين والمشرفات والإداريين والإداريات وبصفة عاجلة .

كما جرى الاستفادة من مبنيين تعليميين للتوسع في قبول طلبة مرحلتي رياض الأطفال والطفولة المبكرة والاستغناء عن مقر مكتب التعليم بالمحافظة (المستأجر) وتسليمه لمالكه.