“تعليم مكة” يُطبق اختبار مقياس الميول المهنية

المناطق_متابعات

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة اليوم، تطبيق اختبار مقياس الميول المهنية للطلبة، وذلك لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم.

وتهدف اختبارات المقياس إلى توفير أساليب لتحديد ميول الطلبة المهنية، وتسكينهم في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري لطلبة المسار العام، وتعريفهم على نقاط القوة وتوجيهها، وتوجيه الطلبة في حصص الإتقان، ومساعدتهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب.

ونوهت إدارة التعليم بأن دور مقياس الميول في مسيرة الطلبة في المرحلة الثانوية تتمثل في اكتشاف المهارات والقدرات، واستثمار الإمكانات المعرفية، إضافة التخطيط للمستقبل، ومعرفة الميول المهنية، مبينة بأن اختبار مقياس الميول ستكون عبر منصة مدرستي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1445/11/10هـ.