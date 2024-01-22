“تعليم مكة”: 3 آلاف طالبٍ وطالبة في ختام المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الطلابي اليوم، فعاليات المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، التي بدأت منافساتها داخل المدارس بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة.

وتم خلال البرنامج ترشيح الطالب الأول من كل فرع لتمثيل المدرسة على مستوى مكاتب التعليم؛ ثم تنافس الطلاب والطالبات في المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم؛ ليتم ترشيح الثلاثة الأوائل على مستوى المكتب لتمثيل المكتب في المرحلة الثالثة على مستوى الإدارة.

ويعد البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية برنامجًا نوعيًا تنافسيًا يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي من خلال التنافس في ستة فروع عبر مسارين: المسار الأول حفظ القرآن الكريم، أما المسار الثاني في حفظ السنة النبوية.

يذكر أنه يبلغ عدد المحكمين والمحكمات في مرحلة المكاتب 100 محكم ومحكمة؛ وتم توزيع المراحل على يومين لعمل المفاضلة بين الطلاب والطالبات المتقدمين، وستكون المرحلة الختامية على مستوى الإدارة في 23 / 7 / 1445 هـ؛ لترشيح الطلاب والطالبات الممثلين لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ والتي يتنافس فيها 266 طالبًا وطالبة.