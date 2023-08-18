تعليم مكة: 930 مشرفاً ومشرفةً لدعم انطلاقة العام الدراسي في 1420 مدرسة بتعليم مكة

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تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة انطلاقة العام الدراسي في جميع مدارس البنين والبنات بأكثر من 930 زيارة إشرافية في اليوم الأول لـ 1420مدرسة للتوعية بأهمية الانضباط مع انطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد 1445 هـ بعد غد الأحد ؛ حيث دعت المدارس بمتابعة المجتمع التعليمي وحثهم على الانضباط منذ اليوم الأول لتكون بداية جادة ومبهجة وعاماً دراسياً حافلاً بالتميز والعطاء والتفوق والنجاح.

و وضعت الإدارة خطة تربوية عملية لجميع المدارس تهدف إلى تعزيز انتظام الطلاب والطالبات في الفترة المستهدفة والحد من ظاهرة الغياب وكذلك غرس قيم الانضباط وتنمية قيمة احترام النظام في نفوس الطلاب والطالبات من خلال تعويدهم على الانتظام والالتزام بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف والإجازات ، علاوة على غرس الجدية فيهم من خلال تفاعلهم في البرامج التربوية للمدرسة والتي تمكنهم من تحمل المسؤولية أمام أنفسهم وأمام الآخرين في الحاضر ومستقبل أيامهم.