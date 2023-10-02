تعليم نجران يختتم المرحلة الأولى من البرامج التدريبية لبرنامج “إبداع 2024”

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبات أمس، المرحلة الأولى للبرامج التدريبية المقدمة للطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024، وذلك ضمن مبادرة “يد داعمة لمواهب واعدة”.

وتهدف البرامج التي استهدفت أكثر من 10750 طالبة في 45 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، التدريب على إعداد مشروع علمي وفق منهجين علمية، وتحقيق المراكز المتقدمة في برنامج إبداع 2024، وخلق بيئة تنافسية بحيث يتمكن الطلبة من إشباع مختلف اهتماماتهم في مجال العلوم والابتكارات، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، إضافةً إلى اكتشاف ما يمتلكه الطلبة من مواهب في مجال العلوم والتقنيات الحديثة وتدريبهم على إتقان مهارات البحث العلمي لتطوير جميع المواهب التي يمتلكونها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، والسعي إلى تحويل مشاريعهم العلمية إلى نماذج قابلة للاستخدام لتحقيق الاستفادة منها.