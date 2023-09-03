“تعليم نجران” يطلق المرحلة الثالثة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث -بنين وبنات- اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفّذ -عن بعد-، وحضوريًا في عددٍ من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.

وأوضحت الإدارة أنَّ البرامج التي تستمر خلال الأسبوع الجاري، تشمل “الحقيبة التأسيسية المطورة للمعلم الجديد، والمهارات الإدارية، وهندسة البرمجيات، والرعاية الصحية”، مشيرةً إلى أنَّ البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.