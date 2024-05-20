تعليم نجران يكًرم الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية

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كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية للعام الحالي 1445هـ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم.

وثمّن آل شريم جهود وزارة الثقافة ودعمها لهذه المسابقة الوطنية الثقافية التي حققت نجاحات متميزة في اكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية، مؤكداً على أهمية المسابقة في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز دافعية التعلّم لدى الطلاب والطالبات، وتنمية المهارات اللغوية والعلمية والعملية لديهم، واكتشاف مهاراتهم والعمل على تعزيزها لخلق طاقات إبداعية جديدة.

ونوهت ممثلة وزارة الثقافة عزيزة الدخيل بالتعاون المثمر بين وزارتي التعليم والثقافة، مشيرةً إلى أن المسابقة حققت نجاحاً كبيراً في موسمها الثاني مما كان له الأثر الفاعل في اكتشاف طاقات إبداعية تسهم بالنهوض بالقطاع الثقافي وفق رؤية المملكة 2030.

كما صاحب التكريم معرضاً عرض الطلاب والطالبات الفائزين من خلاله نماذج متنوعة من إبداعاتهم وإنجازاتهم.

يذكر أن مسابقة المهارات الثقافية هي مسابقة وطنية تنفذ بالشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم لاكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام، وتمكينهم من المهارات الثقافية والفنية المختلفة، وتغطي المسابقة مسارات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، ومنها الأفلام القصيرة في قطاع الأفلام، والخط العربي والفنون التشكيلية في قطاع الفنون البصرية، إلى جانب العزف والغناء في القطاع الموسيقي، والتمثيل في المسرح، وكذلك القصص القصيرة وقصص المانجا في قطاع الأدب، والرسم والتصوير.