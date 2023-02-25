تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري

المناطق_نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 ظهراً، على الرقم (0175231019)، مشيرةً إلى أن الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.