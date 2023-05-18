تعليم نجران يُكرّم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية

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كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية للعام الحالي، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد عقالا.

وتُعدّ أول مسابقة وطنية تنفذ بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لاكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام وتمكينهم من المهارات الثقافية والفنية المختلفة.

واستهدفت المسابقة طلبة التعليم العام في الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك للتنافس من خلال 6 مسارات ثقافية متنوعة، تتمثل بمسار الأفلام ومسار الأدب “القصص القصيرة – قصص المانجا”، ومسار المسرح ومسار الموسيقى ومسار التراث “الرقصات الشعبية والتراثية”، ومسار الفنون البصرية “الفنون التشكيلية – الخط العربي”، ومسار الأفلام.