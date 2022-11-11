“تعليم ينبع”يدعو منسوبات التعليم للمشاركة في جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

المناطق_ المدينة المنورة

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع منسوبات التعليم للمشاركة في جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الخامسة للعام 1444هـ، والتي يستمر الترشيح فيها حتى 22 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 15 يناير 2023م .

وأوضحت مساعدة مركز التميز بتعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي، أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتقدير الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية الشاملة المستدامة .

وأبانت فطيمة الرفاعي أن الجائزة تتضمن (6) مجالات هي: مجال العلوم الصحية، وموضوعه: الصحة النفسية، ومجال العلوم الطبيعية، وموضوعه: التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة، ومجال الدراسات الإنسانية، وموضوعه: دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة، ومجال الأعمال الفنية، وموضوعه: أعمال فنية تعزّز هوية المملكة عالميًا، ومجال الأعمال الاجتماعية، وموضوعه: مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية، وموضوعه: مشاريع ريادية في التصميم الداخلي.