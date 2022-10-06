تعليم ينبع يحتفي بأكثر من 7 آلاف معلم ومعلمة في اليوم العالمي للمعلم 2022م

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احتفت أمس مدارس تعليم ينبع “بنين – بنات” بمختلف المراحل التعليمية بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، باليوم العالمي للمعلم والذي تصادف الذكرى السنوية له 5 أكتوبر من كل عام وتأتي هذا العام تحت شعار ” التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”.

حيث وجه مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، في كلمته بهذه المناسبة شكره وتقديره لجميع المعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن الاحتفاء بهم يأتي إيمانا بمكانتهم ، ورسالتهم السامية التي يحملونها ، وتعزيزًا لدورهم الريادي في مواكبة التطوير في عمليات التعليم وتجويده بالمملكة؛ للإسهام في بناء جيل واعد يسهم في صناعة المستقبل، راجيًا لهم الأجر والمثوبة على ما يقدمونه من جهود، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التميز والنجاح في أداء رسالتهم .

وقدمت خلال الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة العديد من البرامج النوعية شملت: كلمات ومسرحيات تتحدث عن دور المعلم في المجتمع ، ومسابقات ثقافية واناشيد وقصائد شعرية توضح مكانته عند أهل المعرفة .

تجدر الإشارة، إلى أن إدارة تعليم ينبع أولت اهتمامًا بالغًا في برامج التدريب والتطوير للمعلمين والمعلمات في العديد من المهارات التي تخدم مجال التطوير المهني، حيث شهدت البرامج التدريبية المنفذه خلال العام المنصرم والبالغ عددها 470 برنامجًا تدريبيًا، إقبالاً كبيراً من المعلمين والمعلمات بمدارس تعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها والبالغ عددهم أكثر من 7 الآف معلم ومعلمة، في دلالة واضحة على استشعارهم لأهمية التطوير في أداء العمل وتجويد نتائج العملية التعليمية.