“تعليم ينبع” يحقق 15 ميدالية في مسابقة “بيبراس” موهبة 2023

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع 15 ميدالية في مسابقة “بيبراس موھبة” 2023، والتي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم.

وشملت الميداليات التي حققها طلاب وطالبات ينبع 4 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و8 برونزيات، خلال مشاركتهم في منافسات المسابقة التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة المنفذة -عن بعد- ، ويمكن حلها دون معرفة مسبقة، كما تتطلب التفكير المنطقي من الطالب.

يُذكر أن مسابقة “بيبراس” تستهدف طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وهي مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات.