تعليم ينبع يدشن غرفة التكامل الحسي تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد 2023م

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دشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي مساء أمس غرفة التكامل الحسي في مركز التوحد بينبع، بالتزامن مع احتفاء إدارة التعليم باليوم العالمي للتوحد 2023م تحت شعار ” التحول نحو عالم شامل”.

واطلع مدير التعليم على مكونات الغرفة واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة فيها، مؤكدًا أن وزارة التعليم تحرص على توفير كافة الخدمات والتسهيلات المميزة لهذه الفئة، من خلال افتتاح العديد من فصول التوحد الملحقة بالمدارس، وتوفير كافة المستلزمات والوسائل التعليمية والخدمات المساندة وبرامج الدعم لمساعدة من يعانون من التوحد على تحسين ظروفهم المعيشية وحصولهم وذويهم على الدعم الاجتماعي والنفسي.

وأوضحت الإدارة أن غرفة التكامل الحسي مخصصة لأطفال اضطراب طيف التوحد بهدف تقديم الخدمة الذاتية حسب احتياج كل طفل؛ للمساهمة في استثارة حواس الطفل وزيادة تركيزه وتنبيه حاسة النظر والتواصل البصري لديه، وتحفيز الطفل على التفكير في العالم الجديد الذي يحيط به واستطلاع مافيه، وتحسين الصحة النفسية والجسمية للأطفال، وتحقيق التناسق الحركي الحسي والمشاركة مع الآخرين.

وبينت الإدارة: “من خلال الغرفة يتم العمل على الحواس الخمس إضافة إلى حاستي التوازن والإحساس بموضع الجسم وذلك عبر مجموعة التدريبات الخاصة وكذلك من خلال التجهيزات المهمة التي تحتويها الغرفة”.