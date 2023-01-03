تعليم ينبع يدشن فعاليات مهرجان القراءة والمعرض المصاحب له

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دشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس فعاليات “مهرجان القراءة” والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مكتب تعليم جنوب ينبع برعاية شركة سامرف، وبالشراكة مع جامعة طيبة وروضات ومدارس تعليم المحافظة الحكومية والأهلية والجهات المساندة من الإدارة.

ويستهدف المهرجان الذي يُقام على مدى أربعة أيام في الفترتين الصباحية والمسائية جميع فئات المجتمع التعليمي والمحلي؛ بهدف نشر ثقافة القراءة وترسيخها، وإبراز المشاركات والتجارب المميزة في الميدان التربوي.

وأكد مدير التعليم خلال كلمته بهذه المناسبة على دور المهرجان في نشر الوعي بأهمية القراءة ومساهمتها في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، منوهاً إلى أن غرس ثقافة القراءة عند الطلبة يقع على عاتق المدرسة والأسرة والمجتمع؛ لخلق جيل واعٍ ومثقف، قادر على التعلم والتعليم، والبحث والاطلاع؛ لمواكبة الأمم فكريّاً وثقافيّاً وعلميّاً.

كما قدم العطوي شكره وتقديره لجميع فرق العمل المنظمة والمشاركة في المهرجان، وللراعي الرسمي شركة سامرف على رعايتهم الكريمة.

وأشارت مديرة مكتب تعليم جنوب ينبع وفية عثمان الصبحي إلى أن المهرجان عبارة عن برنامج ثقافي يهدف إلى تعميق ثقافة القراءة لدى جميع فئات المجتمع، بوصفها سلوك حضاري وثقافي يمنح الإنسان حياة أخرى، ويوسع مداركة وآفاقه، من خلال فعالياته المنوعة التي شملت : مسابقات، وعروض مسرحية، وبرامج تدريبية، وورش، ومحاضرات، واستشارات أسرية من قبل متخصصين، وأركان متنوعة ضمن المعرض المصاحب.