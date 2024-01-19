“تعليم ينبع” يدعو الطلبة إلى التسجيل في مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات

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دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء 18 شعبان 1445هـ .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.

وتعد مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات، من أكبر المسابقات في العالم، حيث يشترك فيها أكثر من 92 دولة، وتحتوي المسابقة على تحديات ذهنية تتطلب قدرة كبيرة من التحليل والذكاء للوصول إلى الحل في النهاية.