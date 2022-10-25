تعليم ينبع يدعو الطلبة للمشاركة في برنامج “ريالي” للوعي المالي والادخار

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دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة، للتسجيل والمشاركة في برنامج “ريالي” للوعي المالي والادخار عبر التسجيل في المنصة (Riyali.com).

وأوضح منسق البرنامج بتعليم ينبع عودة سالم الرفاعي أن البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم بالتعاون مع “سدكو القابضة” لتطبيقه في المدارس خلال هذا العام 2022، يهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للتعليم ورؤية المملكة 2030، التي أكدت تبني مشروعات ومبادرات لتعزيز مهارات الوعي المالي والادخار.

وأشار عودة الرفاعي إلى أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى التركيز على تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي ، حيث ستُتاح للطلاب فرصة المشاركة في الأنشطة التثقيفية للوعي المالي عبر منصة البرنامج لتعلّم أساسيات الوعي المالي والادخار والتأكد من اجتياز الطلاب للأسئلة المتعلقة بالبرنامج التعليمي التثقيفي للوعي المالي والادخار في المنصة كشرط للانتقال للمرحلة التالية، فيما ستركز المرحلة الثانية من البرنامج على منافسة التخطيط المالي والادخار بهدف تعزيز ثقافة الوعي والتخطيط المالي والادخار والتعاملات المالية الإلكترونية، لتنفيذ تحديات ومنافسات البرنامج في المنصة واستكمال مراحل البرنامج، وصولاً إلى إعلان النتائج الختامية وتوزيع الجوائز المالية والتقديرية على الفائزين في المنافسة في نهاية العام الدراسي الحالي.