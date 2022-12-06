تعليم ينبع يشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع 2022

المناطق_المدينة المنورة

شاركت إدارة تعليم ينبع أمس, في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة2030 ، للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م.

وأوضح مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحوه بشكل منظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام, مبيناً أن مجموع المتطوعين المسجلين رسميًا في الإدارة من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية بلغ هذا العام أكثر من 3000 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنفذة 400 فرصة بإجمالي 3000 ساعة تطوعية .