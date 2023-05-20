تعليم ينبع يشارك في برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى ” لزيادة الوعي بالفضاء وعلومه

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أنهت إدارة تعليم ينبع تدريب 60 طالبة مشاركة من مختلف المراحل الدراسية في برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى”، والذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات، بمشاركة 7معلمات في تخصص العلوم، بواقع 7 ورش تدريبية، للمشاركة في المهمة الوطنية وتنفيذ التجارب العلمية بالتزامن مع رواد الفضاء السعوديين على المحطة الدولية.

وأوضحت رئيسة نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني أن برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى”يأتي ضمن شراكة وزارة التعليم مع الهيئة السعودية للفضاء في برنامج السعودية لرواد الفضاء، ويتيح للطلبة تقديم تجارب علمية على الأرض بالتزامن مع تطبيقاتها في محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى من قبل رواد الفضاء السعوديين.

وبينت العلوني أن البرنامج التدريبي “بيئة الجاذبية الصغرى” استفادت منه أكثر من 40 معلمة من مختلف مدارس المحافظة منذ بدء البرنامج، لزيادة الوعي الوطني بأهمية الفضاء وعلومه، وتدريب الطالبات على المهارات وتنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة التعليمية والتثقيفية .