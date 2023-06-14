تعليم ينبع يقيم الحفل الختامي للإشراف التربوي

المناطق_المدينة المنورة

أقامت أمس إدارة التعليم بمحافظة ينبع الحفل الختامي لبرامج وأنشطة ومبادرات الإشراف التربوي للعام الدراسي 1444هـ وذلك على مسرح الغرفة التجارية وبحضور مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي وعدد من القيادات التعليمية.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة أكد فيها أن الإشراف التربوي يقوم بمتابعة العملية التعليمية، مشيدًا بالمخرج التعليمي ودور الإشراف في التطوير المهني والعلمي ودعم الابتكارات والإبداعات.

بعد ذلك ألقى مدير الإشراف التربوي الدكتور موسى الحمدي كلمة استعرض خلالها أبرز البرامج المنفذة خلال العام، مؤكدًا السعي بكامل الطاقات لتحقيق التوجهات المستقبلية والمحققة لتطلعات الوزارة.

وتخلل الحفل تقديم عروض لمنجزات الإشراف التربوي والعديد من البرامج التربوية والثقافية، وعروض مبسطة للمبادرات والأنشطة التي قدمها الإشراف خلال العام الدراسي.

وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم المشرفين التربويين المنفذين للمبادرات والبرامج وعددًا من القيادات المدرسية والمعلمين والطلاب.