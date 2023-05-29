تعليم ينبع يكرم الطلاب والطالبات المتميزين في مسابقة المهارات الثقافية

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كرم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، الطلاب والطالبات المتميزين الحاصلين على جوائز على مستوى إدارة التعليم في “مسابقة المهارات الثقافية” والتي نفذتها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الثقافة مؤخراً ؛ لاكتشاف المبدعين من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المكرمين 22 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) ومرحلتي المتوسط والثانوي بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، كما تم تكريم منسقي ومحكمي المسابقة الثقافية على مستوى إدارة التعليم والمدارس .

وأكد ” العطوي” حرص إدارة التعليم على المشاركة في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والفنية؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، والمساهمة في اكتشاف وتطوير وتنمية المواهب لديهم، وتعزيز شغف الطلاب والطالبات لاكتشاف وممارسة مختلف الأنشطة والمهارات، مقدمًا شكره وتقديره لجميع فرق العمل في إدارة تعليم المحافظة، ومثمناً جهود المدارس من معلمين ومعلمات وقيادات تربوية وأسر في صناعة جيل المستقبل .

الجدير ذكره أن “مسابقة المهارات الثقافية” هي مسابقة وطنية أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتأتي إيماناً بقدرة الأجيال الناشئة على الابداع والتميز والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون عبر اكتشاف القدرات الأصيلة ودعمها بكافة أوجه الدعم المادي والمعنوي تحقيقا لرؤية المملكة.