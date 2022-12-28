تعليم ينبع ينظم مسابقة ثقافية بعنوان ” فرسان الإلقاء وصدى الإنشاد”

المناطق_ المدينة المنورة

نظمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، مسابقة ثقافية بعنوان ” فرسان الإلقاء وصدى الإنشاد” والتي ينفذها ويشرف عليها قسم النشاط الطلابي الثقافي بتعليم المحافظة، مستهدفاً الطلاب في المرحلة الابتدائية في مدارس المحافظة الحكومية والأهلية والقطاعات التابعة لها؛ بهدف استكشاف موهبتي الإلقاء والإنشاد لدى الطلاب وتعزيزها.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تعد من البرامج الثقافية التي تهدف إلى صقل وتنمية المهارات الإبداعية للطالب والقدرة على مواجهة الجمهور، والتحدث بطلاقة لإبراز المواهب الثقافية، وبث روح التنافس لدى الطلاب.

وأشارت إلى ضوابط المسابقة والتي تقوم على ترشيح المدرسة مجموعة من الطلاب للإنشاد والإلقاء بلوحة إنشادية إلقائية على هيئة أوبريت، وأن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، وأن يتم التقييم كلوحة إنشادية وإلقائية واحدة متكاملة مع مراعاة وحدة الموضوع وبدون الفصل بين الإلقاء والإنشاد، كما تتضمن معايير التقييم؛ سلامة اللغة، وضوح النص، جمال الصوت وجودة الأداء، التفاعل مع النص، الابتكار وفن الإخراج .