تعليم ينبع ينظم ورشة تعريفية بالمبادرة التوعوية الوزارية “نبيه”

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نظمت إدارة تعليم ينبع أمس عبر برنامج “زووم” ورشة تعريفية بالمبادرة التوعوية الوزارية “نبيه” ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الموجهة لطلبة المرحلة الثانوية، والتي نفذها قسم التوجيه الطلابي (بنات) بتعليم ينبع بعنوان ( مهارات تعزيز النجاح في الحياة ) مستهدفاً الموجهات الطلابيات للمرحلة الثانوية بتعليم المحافظة، بهدف تعريف الطالبات بأساليب الرفض وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهن.

وأوضحت مشرفة الرعاية الطلابية بتعليم ينبع خلود الرفاعي أن البرنامج يأتي من ضمن مبادرات الوزارة العديدة في مجال التوعية بمخاطر وأضرار المخدرات، وتقوية الجوانب الشخصية لدى الطالبات وتنمية مهاراتهن ليكون لديهم الحصانة من السلوكيات السلبية بمختلف أنواعها .

وأبانت أن الورشة تناولت عددًا من المحاور تضمنت : التعريف بمبادرة نبيه الوزارية، التعرف على المهارات الحياتية وأنواعها وأهميتها، توضيح طرق تعزيز مهارات النجاح لدى الطالبات، شرح آلية تنفيذ وتدريب الطالبات وزمن البرنامج .