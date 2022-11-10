تعليم ينبع ينظم ورشة عمل بعنوان : “التفكير الإبداعي في ضوء التفكير الناقد”

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نظّم تعليم محافظة ينبع ورشة عمل بعنوان: “التفكير الإبداعي في ضوء التفكير الناقد”، أعدتها ونفذتها المعلمتان مروة الحربي وصالحة اللحياني من الثانوية الثالثة بينبع البحر، بمشاركة طالبات الصف الأول ثانوي مسارات.

وذكرت مروة الحربي أن التفكير الإبداعي هو ابتكار طرق جديدة لتنفيذ المهام وحل المشكلات ومواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن جميع البشر بحاجة إلى مهارات التفكير الإبداعي، حتى يتمكنوا من المشاركة والتفاعل بشكل مؤثر في الحياة، فالتفكير والتخطيط يضمنان للشخص تجنب المشاكل والمواقف السيئة، ويساعدانه في تحقيق مصالحه وأهدافه.

من جانبها أبانت صالحة اللحياني أن ورشة العمل تضمنت عددًا من المحاور تناولت: الفرق بين التفكير الناقد والإبداعي، وتأثير التفكير الإبداعي على حياتنا، والتفكير الإبداعي في خدمة المجتمع، والتفكير الإبداعي من منظور نفسي، ومدمرات الإبداع.

يُذكر أن ورشة العمل تنوعت فيها الأساليب التدريبية بين المحاضرة والمناقشة والتطبيقات الفردية للمتدربات.