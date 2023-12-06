تعليم ينبع ينفّذ عدداً من الأنشطة احتفاءً بيوم التطوّع السعودي والعالمي

المناطق_المدينة المنورة

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أمس، العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التطوعية احتفاءً بيوم التطوّع السعودي والعالمي، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وأوضحت إدارة تعليم ينبع أن الفعاليات تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحوه بشكل منظم، وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام، وتفعيل الشراكة المجتمعية مـع المؤسسات والجهات المعتمدة، مؤكدة على أهمية العمل التطوعي، وتأثيره الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، للإسهام في الوصول إلى مليون متطوع.