تعود لعصر نابليون بونابرت.. دبلوماسي فرنسي سابق يكشف عراقة العلاقات بين السعودية والدول الأوروبية

قال “لويس بلين” دبلوماسي فرنسي سابق، إن المملكة اعتبرتها معظم الدول الأوروبية مملكة عربية غامضة في القرن الـ 20.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “البعد الأخر” أن الفرنسيين لديهم ماضٍ مشترك مع جزيرة العرب منذ القرن الـ 19، حيث حاول نابليون أن يتحالف مع شرف مكة، ثم مع الدولة السعودية الأولى.

وأشار إلى أن الرحالة الفرنسيين ترددوا إلى الحجاز وقاموا بفتح قنصلية فرنسية في جدة عام 1839.

وأوضح أن مساحة المملكة تفوق مساحة فرنسا 4 مرات، وأن السعودية لديها موقع جغرافي مميز سمح لها بالاختلاط مع كل الشعوب من آسيا إلى أوروبا.

كما ذكر أنه ألف حوالي خمسة كتب عن السعودية وتاريخها، وأكد على أن استقلال القرار السعودي يخدم محيطها القريب والبعيد.