“تعويض الأهلي بـ75 مليون ريال”.. حقيقة القرار التاريخي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قدّم النادي الأهلي، طلبًا رسميًا إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، للحصول على تعويض مالي، يُقدر بـ75 مليون ريال سعودي.

والأهلي يُعاني من أزمة مالية خانقة، منذ أكثر من 3 أعوام، إلا أنها تفاقمت بشدة؛ بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم “التاريخي”، إلى دوري يلو.

وهبط الراقي، إلى الدرجة الأولى؛ بعد احتلال المركز الخامس عشر “قبل الأخير”، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

* تعويض الأهلي بـ”75 مليون ريال”.. حقيقة القرار التاريخي

وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن طلب الأهلي، الحصول على تعويض مالي، يُقدر بـ75 مليون ريال سعودي، من النجم الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

ودجانيني لعب في صفوف النادي الأهلي، في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل أن يفسخ عقده، من طرف واحد فقط.

وأشار الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي، ذكر في طلبه إلى المحكمة الرياضية الدولية، أن اللاعب الرأس أخضري، تهرب من العودة إلى المملكة العربية السعودية، لمدة 3 أشهر كاملة، قبل الفسخ.

وأعلن القانوني الرياضي، رفض “كاس”، طلب الإدارة الأهلاوية رسميًا؛ خاصة بعد فشلها في إثبات وصول أي إيميلات إلى دجانيني تفاريس، تطالبه فيها بالعودة إلى المملكة.