تعيين الدكتور آل الشيخ مبارك رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية والمهندس الشبل مستشار لرئيس مجلس الإدارة

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قرر مجلس إدارة شركة المياه الوطنية اليوم, تعيين المهندس نمر بن محمد الشبل مستشاراً لمعالي رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وتعيين الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقدم المجلس الشكر للمهندس نمر الشبل على الفترة التي قضاها في منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2021، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد بصفته مستشاراً لمعالي رئيس المجلس.

فيما تولى الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك رئاسة المؤسسة العامة للري منذ العام 2015، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية من جامعة نيوكاسل مع خبرة عملية طويلة.