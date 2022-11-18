تعيين “جيمس ديلوكا” رئيسًا تنفيذيًا لشركة “سير” الوطنية للسيارات بالمملكة

وبهذه المناسبة، عبّر ديلوكا عن حماسه وسعادته بهذه الخطوة قائلاً “تدرك المملكة أهمية قطاع السيارات في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، لذا أتطلع للعمل على جعل علامة “سير” محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث ستكون “سير” هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة لتدعم بذلك قطاع السيارات على نطاق أوسع وخصوصًا مع انتقال العديد من شركات صناعة السيارات للشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشارًا في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل”.