تعيين المهندس عبدالله بن مطمي مديرًا للشؤون الادارية والمالية في تعليم جازان

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أصدر سعادة مدير عام التعليم بمنطقة جازان قرارًا بتكليف المهندس عبدالله بن مطمي جارالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية (الخدمات المشتركة) في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

الجدير بالذكر ان المهندس عبدالله شريفي من الكفاءات الشابه المميزه، والتي سبق أن عمل في القطاع الخاص في شركات كبرى كأرامكو السعودية والهيئة الملكية بجازان وسبق أن تقلد مناصب منها مديرًا لادارة المشاريع والصيانة (المباني) في الإدراة العامة للتعليم بالمنطقة مؤخرا، وكذلك تقلد مناصب في إدارة تعليم صبيا أهمها العمل لما يزيد عن ٤ سنوات كمدير لإدارة المشاريع والصيانة (المباني)، وعضو ونائب رئيس لجنة فحص العروض، كما أن المهندس عبدالله شريفي يعمل كعضو مؤسس ونائب رئيس لمجلس جمعية صون الاسكانية بجازان.