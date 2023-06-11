تغريم 10 وكالات سيارات تأخرت في الإصلاح وتوفير قطع الغيار

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أعلنت وزارة التجارة اليوم السبت عن تغريم 10 وكالات سيارات ارتكبت مخالفات منها التأخير في إصلاح مركبات وتوفير قطع الغيار، وعدم الإفصاح عن عيوب السيارات المباعة وقت البيع.

وأوضحت أنه تم ضبط وكالة سيارات صينية لم توفر قطعة غيار نادرة خلال المدة المحددة نظامًا بـ14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها، وإيقاع غرامة مالية عليها.

وبينت الوزارة أن الوكالات المخالفة هي وكالات ألمانية وأمريكية، و3 وكالات سيارات يابانية، و4 صينية، كما تضمنت المخالفات التأخر في أعمال الصيانة، وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك، أو إعطاء تعويضا ماليا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة.

وأشارت إلى ارتكاب الوكالات أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك، إضافة إلى مخالفات الأخرى شملت التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة عن الموعد المتفق عليها.