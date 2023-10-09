تغير المناخ يُهدد “البرمائيات”

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ربطت دراسة حديثة بين التغير المناخي وقرب انقراض البرمائيات من الانقراض، في ظل ارتفاع معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم.

وأوضحت الدراسة وفقاً لمجلة “نيتشر”، أن هذه المخلوقات القادرة على العيش على الأرض وفي الماء على السواء معرّضة بشكل خاص للتغيرات في بيئتها؛ حيث يمكن أن تصاب هذه الحيوانات بالجفاف بسرعة؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو أن تعاني من اختفاء مناطق التكاثر الرطبة.

وإلى جانب ارتفاع الحرارة فإن تلك المخلوقات مهددة أيضاً بسبب العواصف والفيضانات وحالات ارتفاع منسوب المياه المتزايدة والمتكررة، وهو ما توصل إليه العلماء بناءً على تقييم 8011 نوعاً من البرمائيات.

وخلص الباحثون إلى أن وضع البرمائيات استمر في التدهور؛ حيث تم تصنيف 41% منها على أنها مهددة، حيث استندت إلى نموذج بسيط يتعلق بمناطق معينة من أستراليا أو البرازيل مع تهديد الجفاف الناجم عن تغير المناخ على سبيل المثال تكاثر الضفادع التي تحتاج إلى رطوبة التربة وأوراق الشجر لحماية بيضها.