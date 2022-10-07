تغيير كبير محتمل في تصميم آيفون 15 العام المقبل.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي؟

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قال المحللون إنه من المرجح أن يكون هاتف آيفون القادم من أبل مزوداً بشحن USB-C، بعد أن اتخذ القانون الأوروبي بشأن أجهزة الشحن العادية خطوة أقرب إلى أن يصبح حقيقة واقعة.

إذ وافق المشرعون في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على قانون ملزم بأن تكون الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي، مزودة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتستخدم أبل حالياً شواحن Lightning الخاصة بها والتي تختلف عن USB-C. لكن هذا قد يتغير مع إصدار الهاتف التالي من أبل – آيفون 15.

وقال كبير المحللين في CCS Insight، بين وود، في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “من المحتم الآن أن تستسلم شركة أبل وتنتقل إلى USB-C على آيفون 15 في عام 2023”.

وأضاف: “انتقلت أبل بالفعل إلى نظام شحن من نوع USB-C على أجهزة MacBook وiPad Pro، لذا يمكن أن يكون آيفون 15 خطوة أكبر في التصميم”.

هل سيشحن آيفون 15 منفذ USB-C عالمياً؟

قال محلل صناعة التكنولوجيا في IDC، بريان ما: “إذا تحولت أبل إلى USB-C العام المقبل، فإن عملاق التكنولوجيا الأميركي سيجري التغيير على أجهزة آيفون على مستوى العالم، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف ما: “على الأرجح سيكون من المنطقي الانتقال إلى هذا الشاحن الشائع عالمياً، إلا إذا اعتقدوا أنهم يكسبون الكثير من [المال] من هذه الشواحن والملحقات”.

وسيؤدي التغيير إلى جعل منافذ شحن أبل متوافقة مع المنافسين بما في ذلك سامسونغ التي تستخدم بالفعل USB-C.

يأتي ذلك، فيما استغرق إعداد قانون الاتحاد الأوروبي حوالي 10 سنوات ويبدو أنه من المحتمل أن يحصل على ختم نهائي بالموافقة هذا العام.

يجادل المشرعون بأن معايير الشحن المختلفة تؤدي إلى إهدار الموارد، وسيعني القانون أن المستهلكين لن يحتاجوا إلى شراء شاحن جديد في كل مرة يشترون فيها جهازاً.